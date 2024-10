Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Schwerer Verkehrsunfall bei Starkregen - Radfahrer von Straßenbahn erfasst

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 09. Oktober 2024, 20:51 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Abend in Oberbilk erlitt ein 21-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen, nachdem er mit einer Straßenbahn kollidiert war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 57-jähriger Straßenbahnfahrer der Linie 701 die Oberbilker Allee in Fahrtrichtung Siegburger Straße entlang. In Höhe der Schmiedestraße stand ein 21-jähriger Radfahrer, der an einer Rotlicht zeigenden Ampel links abbiegen wollte. Die Straßenbahnschienen führen über die Linksabbiegerspur auf der sich der Radfahrer befand. Aus bisher unklarer Ursache nahm der Straßenbahnfahrer den Radfahrer beim Passieren der Örtlichkeit nicht wahr. Er leitete bei starkem Regen eine Notbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Der Düsseldorfer wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Frontscheibe der Straßenbahn geschleudert und blieb mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock, der Radfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

