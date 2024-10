Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach mehreren Geschäftseinbrüchen - Erfolgreiche Ermittlungsarbeit - Polizei lässt mutmaßliche Bande auffliegen - Weitere Festnahmen von "Bandenmitgliedern" und Haftbefehle

Düsseldorf (ots)

Nach mehreren Geschäftseinbrüchen - Erfolgreiche Ermittlungsarbeit - Polizei lässt mutmaßliche Bande auffliegen - Weitere Festnahmen von "Bandenmitgliedern" und Haftbefehle - Ermittlungen dauern an

Nachdem es im Juni dieses Jahres zu einer "spektakulären" Festnahme von zwei bandenmäßig arbeitenden Einbrechern (21 und 13 Jahre alt) gekommen war, setzten die Spezialisten des Einbruchskommissariats (KK 14) und der Fahndungsdienststelle (KK 41) die Ermittlungen hinsichtlich weiterer "Bandenmitglieder" und möglicher Tatorte mit Erfolg fort.

Hier das Ergebnis:

Der Tatverdacht gegen einen 16-jährigen Rumänen konnte derart erhärtet werden, dass gegen ihn ein Haftbefehl angeregt wurde. Der polizeibekannte mobile Intensivtäter war zunächst nicht greifbar. Mit Unterstützung der Fahndung des Polizeipräsidiums Düsseldorf gelang jetzt die Festnahme in Krefeld. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Ein weiterer Mittäter wurde identifiziert. Dieser hat sich wahrscheinlich bereits ins Ausland abgesetzt. Ein entsprechender Haftbefehl soll beantragt werden.

Den Männern wird schwerer Bandendiebstahl in mehreren Fällen vorgeworfen. So gelang es inzwischen seit Mai 2024 Tatorte in Düsseldorf Eller (Parfümerie), in Düsseltal (ebenfalls Parfümerie), in Bilk (Fotohandel), in Gerresheim (Optiker), in Schwerte (Telefonanbieter) und den o.a. Sachverhalt an der Schadowstraße nachzuweisen.

Derzeit werden noch Ermittlungen zu weiteren Einbrüchen zum Nachteil von Telefonanbietern in Düsseldorf und im Kreis Wesel geführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell