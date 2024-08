Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zweieinhalb Jahre Haft: Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 20. August 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 12:40 Uhr auf dem Hauptbahnhof Halle (Saale) einen Reisenden. Der Abgleich der Personalien des 42-Jährigen in dem polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig. Demnach wurde der Deutsche im August letzten Jahres durch das Landgericht Leipzig wegen Verbreitung kinder-pornographischer Schriften zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Urteil wurde im Juni dieses Jahres rechtskräftig. Da der Gesuchte unbekannten Aufenthaltes war, erging im Juli der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Mann, nahmen ihn fest und übergaben ihn letztendlich an eine Justizvollzugsanstalt, wo er die nächsten Jahre seine Strafe absitzen wird. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug und den neuen Aufenthaltsort des Verurteilten schriftlich in Kenntnis gesetzt.

