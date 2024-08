Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bedrohung und Diebstahl: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Im Rahmen der Bestreifung des Magdeburger Hauptbahnhofes stellten Beamte der Bundespolizei am Sonntag, den 18. August 2024 gegen 16:00 Uhr einen stark alkoholisierten Mann fest und kontrollierten ihn. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Fahndungs-system der Polizei wurde bekannt, dass gegen den 31-Jährige ein Voll-streckungshaftbefehl vorlag: Im April des vergangenen Jahres wurde er durch das Amtsgericht Wilhelmshaven wegen Bedrohung in Tatmehrheit mit Diebstahl zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Da die geforderte Zahlung ausblieb und der Verurteilte unbekannten Aufenthalts war und sich dadurch der Vollstreckung entzog, erließ die Staatsanwaltschaft Oldenburg vier Monate später den Haftbefehl. Die Beamten eröffneten ihm diesen, nahmen den Gesuchten fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Die geforderte Geldsumme konnte der aus Polen Stammende auch an diesem Tag nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Die ausschreibende Behörde informierten die Bundespolizisten entsprechend.

