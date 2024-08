Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Drogendealer

Stendal (ots)

Am Donnerstag, den 15. August 2024 wurde eine Streife der Bundespoli-zei gegen 15:45 Uhr durch einen aufmerksamen Jugendlichen ange-sprochen. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass eine männliche Person vor dem Hauptbahnhof Stendal Betäubungsmittel verkauft. Die eingesetzte Streife stellte den 41-Jährigen fest und unterzog diesen einer Kontrolle. Bei der ersten Inaugenscheinnahme, konnten bei dem Deutschen zwei Plastikdosen, augenscheinlich mit weit über 50 Gramm Cannabis, festgestellt werden. Zur Durchführung weiterer polizei-licher Maßnahmen nahmen die Bundespolizisten den Polizeipflichtigen mit zum Bundespolizeirevier Stendal. In den Diensträumen fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung der Person und der mitgeführten Sachen insgesamt: 172 Gramm Cannabis, 495 Gramm verschiedenster betäubungsmittelähnlicher Substanzen, wobei ein durchgeführter Dro-genschnelltest auf Kokain, Opium und Amphetamine reagierte, sowie weit über 100 verschreibungspflichtige Tabletten. Ferner stellten die Durchsuchenden einen Personalausweis einer fremden Person und zwei Handys fest, welche zusätzlich zu den aufgefundenen Betäubungsmitteln und dem Dokument entsprechend sichergestellt wurden. Nach telefoni-scher Rücksprache übernahm die zuständige Kriminalpolizei der Lan-despolizei den Sachverhalt und die Person. Der Tatverdächtige erhält Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Konsumcannabisgesetz und wegen Unterschlagung.

