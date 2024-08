BPOLI MD: Schlagring, Teleskopschlagstock, Böller und betäubungsmittelähnliche Substanzen bei 18-Jährigen fest- und sichergestellt

Halle (Saale) (ots) - Am Sonntag, den 11. August 2024 erschien aus eigener Veranlassung gegen 06:00 Uhr ein 45-jähriger Deutscher in den Diensträumen des Bundespolizeireviers Halle (Saale). Aufgrund eines ausgefallenen Zuges war der Mann in der Haupthalle des Hauptbahnhofes in einer Sitzgruppe eingeschlafen. Nachdem er aufwachte, vermisste er sein Handy. Daraufhin begab er sich sofort zur Bundespolizei, um den Diebstahl ...

