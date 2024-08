BPOLI MD: Fünffach Gesuchter entblößt sich am Hauptbahnhof Dessau

Aschersleben (ots) - Am Donnerstag, den 8. August 2024 stellte eine Streife der Bundespolizei gegen 10:45 Uhr einen Mann am Bahnhof Aschersleben fest. Bei der sich anschließenden Kontrolle des 34-Jährigen wurde dieser zunehmend nervös, was sich durch zitternde Hände und leichtes Schwitzen bemerkbar machte. Ein aufmerksamer Beamter bemerkte, dass der Deutsche in ...

mehr