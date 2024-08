Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mit mehreren Anzeigen im Gepäck: Mit dem Fahrrad zum Bahnhof, zu Fuß nach Hause

Aschersleben (ots)

Am Donnerstag, den 8. August 2024 stellte eine Streife der Bundespolizei gegen 10:45 Uhr einen Mann am Bahnhof Aschersleben fest. Bei der sich anschließenden Kontrolle des 34-Jährigen wurde dieser zunehmend nervös, was sich durch zitternde Hände und leichtes Schwitzen bemerkbar machte. Ein aufmerksamer Beamter bemerkte, dass der Deutsche in seiner mitgeführten Umhängetasche sichtbar einen Teleskopschlagstock griffbereit bei sich führte. Eine Nachschau in der Tasche war nun unabdingbar. Dabei fanden die Bundespolizisten noch ein Schraubbehältnis mit einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, hier vermutlich Speed. Die aufgefundenen Gegenstände stellten die Einsatzkräfte entsprechend sicher. Des Weiteren führte der Polizeipflichtige ein Fahrrad bei sich. Da sich jener in Widersprüche verstrickte und keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, überprüften die Beamten die Rahmennummer des Rads in der Fahndungsdatei der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen galt. Da der Tatverdächtige jegliche Aussagen zur Beschaffung verweigerte, wurden die ihm zur Last gelegten Taten, hier Diebstahl, Unterschlagung beziehungsweise Hehlerei eröffnet. Das Fahrrad stellten die Bundespolizisten ebenfalls sicher. Nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen vor Ort, durfte er seine Reise zu Fuß fortsetzen. Der Deutsche erhält Anzeigen wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch sowie Waffen- und Betäubungs-mittelgesetz.

