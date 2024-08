Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Umhüllt von Stoff - Paket sorgt für Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Magdeburg (ots)

Im Rahmen der Bestreifung des Hauptbahnhofes Magdeburg stellten Beamte der Bundespolizei am Mittwoch, den 7. August 2024 gegen 23:50 Uhr ein Paket, welches mit Stoff umwickelt und dessen Inhalt nicht einsehbar war, am Hauptbahnhof Bahnsteig 1/ 2, fest. Ein möglichen Besitzer konnte vorerst nicht ausfindig gemacht werden. Demnach wurde der Bereich abgesperrt. Im Weiteren konnte ermittelt werden, dass ein junger Mann zuvor jenes Paket auf dem Bahnsteig abgestellt und anschließend in einer Sitzgruppe in der Vorhalle Platz genommen hatte. Und tatsächlich, der vermeintliche Besitzer wurde noch in der Halle angetroffen und kontrolliert. Nachvollziehbare Angaben zu seinen aufgefundenen Habseligkeiten konnte der griechische Staatsangehörige nicht machen und wurde zur Sachverhaltsklärung mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Bahnhof genommen. Eine nochmalige Befragung hinsichtlich des Inhaltes brachte nun Entwarnung und das Paket konnte als ungefährlich eingestuft und geöffnet werden. Darin befanden sich mehrere Bilderrahmen. Der 28-Jährige wurde eingehend belehrt, was solch ein Verhalten für schwerwiegende Folgen mit sich bringen kann und setzte anschließend seinen Weg fort. Einschränkungen im Personen- sowie Zugverkehr waren nicht zu verzeichnen. Leider kommt es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten, deshalb weist die Bundespolizei abermals eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Gepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle oftmals immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell