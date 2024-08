Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Reise am Hauptbahnhof beendet: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 6. August 2024 kontrollierte eine Streife der Bundes-polizei gegen 08:45 Uhr einen 34-Jährigen am Hauptbahnhof Magdeburg. Die anschließende Überprüfung seiner festgestellten Daten in der Fahndungsdatei der Polizei ergab einen offenen Haftbefehl der Staats-anwaltschaft Dessau-Roßlau. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Zerbst bereits im April 2021 wegen des fahrlässigen gefährlichen Ein-griffs in den Bahnverkehr, des vorsätzlichen Entfernens vom Unfallort und des gewerbsmäßigen Betrugs in drei Fällen rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung. Da der Deutsche sich nicht an seine Bewährungsauflagen hielt, wurde die Strafaussetzung widerrufen. Da er unbekannten Aufenthaltes war und sich so der Vollstreckung entzog, wurde der Haftbefehl im Mai 2022 durch jene Staatsanwaltschaft erlassen. Die Beamten eröffneten den Verurteilten diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg. Nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen, wurde er am selbigen Tag in eine naheliegende Justizvoll-zugsanstalt verbracht. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme informiert.

