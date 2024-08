Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: Fahrer ohne Führerschein wird in seinem PKW gestellt und muss 22 Monate hinter Gitter

Oschersleben (ots)

Erneut lag nur eine knappe Woche zwischen der Ausstellung eines Haft-befehls und dessen Vollstreckung: Am Montag, den 5. August 2024 stellten Bundespolizisten im Rahmen der Bestreifung unweit der Bahnanlagen in der Ortslage Oschersleben gegen 19:50 Uhr einen Herrn in seinem PKW fest und kontrollierten ihn. Bei der anschließenden Überprüfung seiner personenbezogenen Daten im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt per Vollstreckungshaftbefehl nach dem 39-Jährigen suchte. Im Februar dieses Jahres wurde er durch das Amtsgericht Quedlinburg wegen gewerbsmäßigen Betrugs und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Summe zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Der Deutsche hat sich auf die ergangene Ladung zum Strafantritt nicht gestellt, demnach erließ jene Staatsanwaltschaft am 30. Juli dieses Jahres den Haftbefehl. Die Beamten eröffneten ihm diesen und nahmen ihn für die weiteren notwendigen Maßnahmen mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann auch dieses Mal nicht vorweisen. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend informiert und der Gesuchte in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Er erhält obendrein erneut eine neue Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

