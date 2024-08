Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: "Ein Kilo Gras" - Mann mit nicht unerheblicher Menge Drogen und verfassungswidriger Gürtelschnalle festgestellt

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 13. August 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 17:45 Uhr einen 47-Jährigen auf Bahnsteig 5 des Hauptbahnhofes Magdeburg. Dieser fiel den Beamten durch seinen offenbar stark alkoholisierten Zustand auf. Zudem trug er öffentlichkeitswirksam eine Gürtelschnalle mit Reichsadler und Hakenkreuz. Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Deutsche äußert unkooperativ und musste verbal durch die Einsatzkräfte beruhigt werden. Zur Klärung der Identität wurde der Polizeipflichtige mit zur Dienststelle genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Auf die Nachfrage der Bundespolizisten, was sich in seinem mitgeführten Rucksack befindet, erhielten sie die Antwort "ein Kilo Gras". Daraufhin durchsuchten die Bundespolizisten das Gepäckstück und fanden tatsächlich zwei Tüten mit einvakuumierten Cannabisblüten von jeweils 600 Gramm auf. Zudem stellten sie eine größere Summe an Bargeld in szenetypischer Stückelung, sechs Joints sowie weitere Betäubungsmittel, unter anderem vermutlich Kokain und eine weitere szenetypische Cliptüte mit Cannabis fest. Die Gürtelschnalle und die aufgefundenen Substanzen wurden entsprechend sichergestellt. Die Bundespolizisten sprachen dem Mann die vorläufige Festnahme aus. Nach fernmündlicher Rücksprache übernahm die zuständige Landespolizei den Sachverhalt und den Tatverdächtigen. Er erhält Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabis- und das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

