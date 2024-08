Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Unbekannte entwenden Vielzahl an Parfümflakons

Halle (Saale) (ots)

Bereits im vergangenen Jahr kam es zu einem Diebstahl in einem Dro-geriegeschäft im Hauptbahnhof Halle (Saale). Die beiden bisher unbe-kannten Tatverdächtigen entwendeten gemeinsam insgesamt 15 Par-fümflakons, indem sie diese in ihren Rucksack steckten und anschließend das Geschäft verließen, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin versuchte sie noch aufzuhalten, was jedoch misslang. Die beiden Männer konnten flüchten. Durch den Diebstahl der Waren entstand ein Schaden von circa 287 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und entsprechendes Videomaterial gesi-chert. Um die Identität der beiden Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Halle (Saale) per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos der Verdächtigen angeordnet. Das Bild mit den zwei männlichen Personen ist auf der Homepage der Bundespolizei unter dem folgenden Link: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-51-2024.html (Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de, Aktuelles - Fahndungen) einzusehen und soll für die Printausgaben genutzt werden. Die Gesuchten können wie folgt beschrieben werden: Der ältere Tatverdächtige ist circa 40 Jahre alt. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, mit dem Aufdruck "Mc Kenzie" in Camouflageoptik gekleidet und trug eine kurze Hose in Tarnmuster. Zudem hatte er unterschiedliche Socken in gelb und blau gemustert sowie dunkel anthrazitfarbene Sneaker der Marke Puma mit heller Sohle an und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Der Jüngere ist circa 20 Jahre alt, von schlanker Gestalt, mit hellem, kurzem Haar. Er trug am Tattag einen schwarzen Kapuzenpullover mit dem weißen Schriftzug "Chada" sowie "Proceder". Zudem war auf dem Oberteil eine Kette mit markantem Kreuz aufgedruckt. Er trug eine schwarze Jogginghose mit einem markanten rot-weißem Logo im Wadenbereich sowie ebenfalls dunkle Sportschuhe mit einer hellen Sohle. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer erkennt die mutmaßlichen Täter auf den Lichtbildern oder kann Informationen zu deren Aufenthaltsorten geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell