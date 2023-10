Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Neuenhauser Straße wurde am 4. Oktober zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr ein grauer VW Caddy am Kotflügel vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren den VW und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

