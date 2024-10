Polizei Düsseldorf

POL-D: A 61 Fahrtrichtung Venlo - Zwei Verkehrsunfälle am Stauende - Insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt - Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 03. Oktober 2024, 11:50 Uhr

Infolge eines Staus auf der A 61 in Fahrtrichtung Venlo konnten mehrere Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Mönchengladbach-Holt und Mönchengladbach-Nordpark nicht mehr rechtzeitig abbremsen und verursachten so gleich zwei Unfälle. Die Autobahn musste für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Venlo voll gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen leitete ein 60-jähriger Mann aus Grevenbroich aufgrund einer Staubildung eine Gefahrenbremsung ein, um nicht in das Stauende zu fahren. Diese Bremsung führte dazu, dass ein 44-jähriger Mönchengladbacher auf das Heck des 60-Jährigen auffuhr. Auch eine 46-jährige Bonnerin und eine 33 Jahre alte Viersenerin konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Unmittelbar danach, nur wenige Meter hinter dem ersten Unfall, fuhren drei weitere Personen mit ihren Fahrzeugen ineinander. Hier konnte ein 52-jähriger Mönchengladbacher nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen vor ihm langsamer werdenden 68-jährigen Mann aus Titz auf, der aufgrund des Aufpralls mit seinem Fahrzeug einen vor ihm stehenden Audi eines 57-Jährigen touchierte.

Insgesamt kam es zum Glück nur zu leichten Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn musste während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell