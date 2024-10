Polizei Düsseldorf

POL-D: Mönchengladbach-Nordpark - A61 Richtung Venlo - Schwerer Verkehrsunfall - Motorrad prallt auf Pkw - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 2. Oktober 2024, 09:05 Uhr

Ein Rettungshubschrauber flog heute Vormittag einen schwerstverletzten Motorradfahrer in eine Klinik, nachdem er zuvor bei Mönchengladbach-Nordpark auf der A61 Richtung Venlo auf einen Pkw geprallt war.

Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Motorradfahrer, ein 25-Jähriger aus Hückelhoven, auf dem linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit. Vor ihm fuhr der Pkw einer 41-Jährigen aus Mönchengladbach, die das schnell herannahende Motorrad bemerkte und nach rechts wechseln wollte. In diesem Moment beschleunigte der Fahrer des Motorrades und prallte auf den vorausfahrenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Motorradfahrer mit seiner Maschine mehrere Meter über die Fahrbahn und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 41-Jährige und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Venlo war bis 14:00 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt. Das Unfallaufnahmeteam Düsseldorf sicherte an der Örtlichkeit die Unfallspuren. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf sieben Kilometer zurück. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

