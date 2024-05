Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240529 - 0570 - Frankfurt - Schwanheim: 11-jähriger Junge vermisst

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(ha) Seit heute Morgen (29.Mai.2024) 05:00 Uhr wird der 11-jährige Ismail Abraham K. aus der elterlichen Wohnung in Schwanheim vermisst. Zu dieser Zeit wurde er von seiner Schwester noch gesehen. Hinwendungsort war in der Vergangenheit der Spielplatz "Im Heisenrath". Er konnte dort und in der Schule nicht angetroffen werden.

Der Ismail Abraham K. kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, hellblaue Jacke, schwarze Schuhe der Marke PUMA.

Wer hat Ismail Abraham K. gesehen?

Hinweise die zum Aufenthaltsort des Ismail Abraham K. führen richten Sie bitte an das Polizeipräsidium Frankfurt am Main unter der Tel. 069/755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell