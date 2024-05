POL-F: 240529 - 0569 - Frankfurt-Unterliederbach: Streit endet in Gefährlicher Körperverletzung mit Auto Kollision - Festnahme erfolgt

Frankfurt (ots) - (ha) Ein Ladendieb entwendete am gestrigen Dienstagmittag (28. Mai 2024) erst einige Waren in einem Einkaufsmarkt und verletzte dann auf seiner Flucht noch eine Mitarbeiterin. Polizeibeamte nahmen ihn im Nahbereich fest. Gegen 14:35 beobachteten Zeugen in einem Einkaufsmarkt in der ...

