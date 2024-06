POL-PDWIL: Körperverletzung

Bullay (ots) - Am 12.06.2024, um 18:54 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Zell von einem aufmerksamen Zeugen darüber informiert, dass mehrere Jugendliche eine Schutzhütte in den Weinbergen demoliert haben. Die Hütte befindet sich direkt am Zufahrtsweg zu Onkel-Toms-Hütte. Vor Ort wird festgestellt, dass eine Glasscheibe vermutlich durch Flaschenwurf zerstört wurde ...

