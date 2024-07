POL-PPWP: Wer hat die Autos beschädigt?

Polizeipräsidium Westpfalz

Wer hat die Autos beschädigt?

Kaiserslautern

Mit einem Stein haben unbekannte Täter in der Vogelweher Straße ein geparktes Auto beschädigt. Am Montagmorgen stellte der Fahrzeughalter fest, dass an seinem Honda Civic über Nacht die Heckscheibe eingeworfen wurde. Das mutmaßliche "Tatwerkzeug" - ein großer viereckiger Pflasterstein - lag mitsamt den Scherben im Kofferraum des Fahrzeugs. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr. Woher der Stein stammt, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter und/oder die Herkunft des Steins geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Gesucht wird auch nach den Tätern, die sich in etwa im gleichen Zeitraum in der Deutschherrnstraße an einem Mercedes zu schaffen gemacht haben. Hier stellte der Eigentümer des Pkw am frühen Montagmorgen fest, dass Unbekannte den "Stern" von der Motorhaube abrissen und mitnahmen. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, eingegrenzt werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, unter der oben angegebenen Nummer Kontakt aufzunehmen. |cri

