POL-PPWP: Bei Party Security angegriffen

Kaiserslautern (ots) - Langfinger machten sich am frühen Sonntagnachmittag ein geöffnetes Verdeck eines Cabriolets zu nutze. Wie der Besitzer des VW Käfers der Polizei mitteilte, wurde er von einer Passantin darauf aufmerksam gemacht, dass eine fremde Person in seinem Wagen sitzen würde. Als er nachsah flüchtete der Unbekannte in Richtung Stiftsplatz. Der mutmaßliche Täter hatte das Handschuhfach aufgebrochen. ...

