Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streitigkeiten enden mit Widerstand gegen Polizeikräfte

Kaiserslautern (ots)

Wegen Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau in einem Mehrfamilienhaus im östlichen Stadtgebiet rückte am Sonntagmorgen eine Polizeistreife aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 26-Jährige seinem ebenfalls 26-jährigen Opfer zunächst drohte und ihr dann auf die Brust schlug. Nachdem die Beamten den Mann aufforderten, das Haus zu verlassen, richtete sich dessen Aggressivität gegen die Uniformträger. Mit Schlägen und Tritten leistete er zunächst Widerstand. Als die Polizisten ihn letztendlich in den Streifenwagen setzen konnten, versuchte der 26-Jährige, die Seitenscheibe mit Kopfstößen zu zerstören. Da er auf der Wache bereits ankündigte, sich über den Platzverweis hinwegsetzen zu wollen, musste der Mann den Rest des Tages in einer Zelle verbringen. Beim Gang zum Zellentrakt wehrte sich der Angreifer erneut mit Leibeskräften. Drei eingesetzte Kräfte wurden durch die Attacken verletzt, konnten aber im Anschluss ihren Dienst fortsetzen. Der 26-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtfertigen. |kfa

