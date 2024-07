Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autos zerkratzt

Weimar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Tröbsdorf insgesamt drei Fahrzeuge mittels unbekannten Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 4500 Euro. Zu möglichen Tätern gibt es derzeit keine Hinweise. Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de oder telefonisch unter 03643-8820 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell