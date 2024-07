Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug bleibt nach Unfall im Brückengeländer stecken

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es an der Kreuzung Bodelschwinghstraße / Jenaer Straße zu einem Unfall mit Verletzten. Eine 67-jährige Opel-Fahrerin verringerte zur Unfallzeit in der Bodelschwinghstraße vor der roten Lichtzeichenanlage ihre Geschwindigkeit. Ein hinter ihr fahrender 80-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf den Opel auf. Dieser wurde auf die Kreuzung geschleudert. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt ungebremst fort und kam schließlich in der Schutzplanke der Bahnunterführung an der Jenaer Straße zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt ins Klinikum gebracht, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell