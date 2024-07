POL-E: Essen: Unbekannte entwendet Parfüm aus Drogeriemarkt - Fotofahndung

Polizei Essen

Essen

45276 E.-Steele:

Am 5. März dieses Jahres wurde eine Unbekannte dabei beobachtet, wie sie in einem Drogeriemarkt auf der Bochumer Straße Parfüm in ihrer mitgebrachten Einkaufstasche verstaute. Bei ihrem Vorhaben wurde die Ladendiebin von zwei männlichen Komplizen (41 / 45, beide deutsch) unterstützt, die durch den Ladendetektiv gefasst werden konnten. Der Unbekannten gelang es jedoch, aus dem Laden in unbekannte Richtung zu flüchten.

Nun sucht die Polizei mit einem Foto der Videoüberwachung nach der Tatverdächtigen. Dieses Foto finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/141710

Wenn Sie Hinweise zu der gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

