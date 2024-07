Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW erfasst Fußgänger - 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop:

Am Freitag (19. Juli) gegen 20:50 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Ford Fiesta auf der Ruhrallee in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe des Ruhrturms soll ein 17-jähriger Fußgänger zwischen den am linken Fahrbahnrand geparkten PKW aufgetaucht und unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein. Der Jugendliche wurde vom PKW erfasst und fiel zu Boden. Er wurde am Unfallort notärztlich behandelt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, die durch das VU-Team erfolgte, wurde die Ruhrallee in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Der Ford Fiesta des 44-jährigen Esseners wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./SoKo

