Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei fasst flüchtenden Wohnungseinbrecher - Täter in Haft

Essen (ots)

45356 E.-Bochold: Der Schreck fuhr einer 31-jährigen Essenerin gestern Morgen (18. Juli) gegen 09:30 Uhr in die Glieder, als sie in ihrer Wohnung auf einen Einbrecher traf. Die Frau hatte einen lauten Knall an der Eingangstür gehört und schaute im Flur nach. Dort traf sie auf den 45-jährigen Georgier, der sofort aus der Wohnung rannte und flüchtete. Die alarmierte Polizei bemerkte auf der Haus-Berge-Straße den Mann, der beim Erblicken des Streifenwagens wegspurtete. Nach kurzer Verfolgung konnte der Einbrecher festgehalten und vorläufig festgenommen werden. Gegenüber den Beamten wies er sich mit einem gefälschten Ausweis und einem gefälschten Führerschein jeweils aus Griechenland aus. Bei seiner Durchsuchung wurde umfangreiches Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Georgier als reisender Täter Einbrüche verübt hat. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. / TW

