Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bäckerei-Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter begaben sich widerrechtlich auf das Gelände einer Bäckerei in der Johannisstraße. In der weiteren Folge drangen der oder die Unbekannten gewaltsam in das Gebäude ein. Offenbar sollte eine hochwertige Kaffeemaschine entwendet werden, was allerdings misslang. Diese sowie unter anderem Geschirr wurde daraufhin durch den oder die Unbekannten zerstört, weiterhin wurde Bargeld in Höhe eines zweistelligen Eurobetrages entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 15. August, 18.40 Uhr und gestern Morgen, 04.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0213941/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell