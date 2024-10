Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Mann plündert Opferstock in Kirche - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 11. Oktober 2024, 16:20 Uhr

Am Freitagnachmittag betrat ein 26-jähriger Mann eine Kirche in der Düsseldorfer Altstadt und entwendete mittels selbstgebautem Werkzeug Geld aus einem Opferstock. Die Polizei konnte den Mann in Tatortnähe festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der Mann Mitarbeitern der Kirche auf, als er sich mittels eines selbstgebauten Werkzeugs am Opferstock der Kirche zu schaffen machte. Er führte das Werkzeug mehrfach in den Geldeinwurf des Opferstocks ein und zog das Werkzeug immer wieder heraus. Da die Mitarbeiter der Kirche davon ausgingen, dass der Mann im Begriff war, Geld aus dem Opferstock zu entwenden, riefen sie die Polizei.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Rumänen, in unmittelbarer Nähe der Kirche aufgreifen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Geldscheine (Gesamtsumme: ein niedrig dreistelliger Betrag), dessen Herkunft der Tatverdächtige nicht stichhaltig erklären konnte. Zudem fanden die Polizisten das mutmaßliche Tatwerkezug in seiner Jackentasche.

Der 26-Jährige ist bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten, und wurde einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell