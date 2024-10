Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - ET PRIOS - Mann mit 16 Bubbles Kokain aufgegriffen - Haftrichter - U-Haft

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 11. Oktober 2024, 14:15 Uhr

Beamte des ET PRIOS konnten am Freitag einen mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Der 23-jährige Albaner wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in U-Haft.

Polizisten des ET PRIOS der Polizeiinspektion Mitte kontrollierten am Freitag einen 23-jährigen Mann auf dem Vorplatz des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Während der Kontrolle verhielt der Mann sich auffällig, als er mit seiner Hand augenscheinlich versuchte, auf den Inhalt seiner Jackentasche einzuwirken. Bei einer Durchsuchung kamen insgesamt 16 Bubbles mit Kokain zum Vorschein. Darüber hinaus hatte der Tatverdächtige mehrere Scheine Bargeld in einer dealertypischen Stückelung in seiner Hosentasche. Wegen Verdachts des illegalen Handels mit Kokain wurde der 23-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, einem Haftrichter vorgeführt, und sitzt jetzt in U-Haft.

