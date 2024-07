Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Unbekannte brechen in zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus ein - Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen

Uetersen (ots)

Am Samstag (20.07.2024) ist es tagsüber zu zwei Wohnungseinbrüchen im gleichen Mehrfamilienhaus in der Straße Am Markt gekommen, bei denen Unbekannte Bargeld und Schmuck entwendeten.

In einem Zeitraum von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu zwei Wohnungen im Obergeschoss und durchsuchte die Räumlichkeiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden über 800 Euro Bargeld, fünf Armbanduhren und eine nicht genauer benannte Menge an Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe konnten die beiden Geschädigten bisher nicht benennen.

Ein Anwohner bemerkte im Tatzeitraum zwei ihm unbekannte Personen auf dem Grundstück. Es handelte sich um zwei Männer mit kurzen, dunklen Haaren. Der Eine trug ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans und ein schwarzes Cappie. Der Andere war mit einem weißen T-Shirt sowie einer dunklen Jeans bekleidet und trug eine umgehängte Einkaufstasche bei sich.

Inwiefern die beiden Personen im Zusammenhang mit den Taten stehen, ist bisher nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Pinneberg geführt werden. Das zuständige Sachgebiet 4 bittet zur Aufklärung der Tat um Zeugenhinweise.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe werden erbeten und von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell