Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt/Lentföhrden - Entwichener Strafgefangener nach kurzer Flucht gefasst und zurück im Vollzug

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18.07.2024) ist ein heranwachsender Strafgefangener bei einem genehmigten und begleiteten Besuch seiner erkrankten Mutter geflohen. Der 20-jährige Strafgefangene nutzte den Besuch in einer Bad Bramstedter Klinik zur Flucht. Die näheren Umstände der Flucht sind derzeit polizeilich nicht bekannt. https://t1p.de/xth79

Um 15.58 Uhr ist ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Hier wurde von der Flucht des jungen Mannes berichtet und es liefen umfangreiche Suchmaßnahmen an. Beteiligt an der Suche waren rund 60 Einsatzkräfte und mehrere Diensthunde. Weiterhin wurde die örtliche Polizei von Kräften der Polizei Hamburg (mit Polizeihubschrauber) der PDAFB Eutin (zwei Drohnentrupps) und der Bundespolizei unterstützt. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung konnte die gesuchte Person dann in Lentföhrden lokalisiert und aufgrund der Wämesignatur durch die Drohne der PDAFB in einem Waldstück festgestellt werden.

Die Diensthundeführer und weitere Beamte wurden durch den Drohnentrupp an den jungen Mann herangeführt und er konnte um 20.14 Uhr widerstandslos festgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es während der Flucht des Strafgefangenen zu keinen strafbaren Handlungen gekommen.

Anschließend wurde der wegen schweren Raubes verurteilte Heranwachsende zurück in die Jugendanstalt Schleswig gebracht, wo er noch eine Jugendstrafe bis Februar 2025 zu verbüßen hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell