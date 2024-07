POL-SE: Bad Segeberg - Zusammenstoß eines Kindes auf Laufrad mit einem Pkw - Polizei sucht die Mutter des Kindes und mögliche Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 18.07.2024, ist es zur Flucht eines 20-jährigen Gefängnisinsassen gekommen, welcher sich auf einem genehmigten Ausgang in Bad Bramstedt befunden hat. Dies wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 16:00 Uhr durch die begleitenden Justizvollzugsbeamten mitgeteilt. Im Bereich in und um Bad Bramstedt wurde umgehend mit einer ...

mehr