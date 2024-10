Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbruch in Supermarkt

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Mühlenstraße;

Tatzeit: 12.10.2024, 22.30 Uhr, bis 14.10.2024, 04.54 Uhr;

In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Südlohn-Oeding. Um in das Gebäude an der Mühlenstraße zu gelangen, hatten sich die Täter mit Gewalt im Dachbereich zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Bargeld.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell