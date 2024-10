Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Roller nach Diebstahl in Dinkel geworfen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Mühlenmathe;

Tatzeit: Samstag, 12.10.2024, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 13.10.2034, 05.00 Uhr;

Einen Motorroller entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag von der Mühlenmathe. Der Halter hatte sein Fahrzeug am Samstag gegen 23.00 Uhr dort abgestellt. Am frühen Sonntagmorgen musste er feststellen, dass bislang unbekannte Täter sein Fahrzeug entwendet hatten. Zeugen konnten um 05.20 Uhr drei Männer dabei beobachten, wie diese einen Motorroller am Udo-Lindenberg-Platz über die Treppen in die Dinkel schoben. Die eintreffenden Polizeibeamten zogen das Zweirad aus dem Wasser. Es war stark beschädigt. Vergeblich hatten die Täter offenbar zuvor versucht, das Fahrzeug kurzzuschließen.

Die Kripo in Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell