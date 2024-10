Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Drei Personen bei Unfall verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Vredener Dyk, Kreisverkehr;

Unfallzeit: Sonntag, 13.10.2024, 12.00 Uhr;

Bei einem Unfall schwer verletzt wurden drei Insassen eines Pkw am Sonntagmittag an einem Kreisverkehr in Ahaus-Wüllen. Das Fahrzeug befuhr gegen 12.00 Uhr den Vredener Dyk in Fahrtrichtung Ahaus. Nach Verlassen des Kreisverkehrs Höhe Barle verlor der 31-jährige Fahrer aus Ahaus auf der regennassen Fahrbahn beim Beschleunigen die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer schwer. Seine beiden Beifahrer, zwei Männer aus Ahaus im Alter von 30 und 33 Jahren, erlitten leichte Verletzungen. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell