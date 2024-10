Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Von Unbekannten geschlagen und getreten

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Schwarzer Weg;

Tatzeit: Sonntag, 13.10.2024, 21.45 Uhr;

Von zwei maskierten Tätern geschlagen und getreten wurden am Sonntagabend drei jugendliche Ahauser auf dem Schwarzen Weg. Die drei Jungen im Alter von 14 bis 15 Jahren liefen gegen 21.45 Uhr auf dem Schwarzen Weg. In Höhe des Spielplatzes sprangen zwei maskierte Männer aus dem Gebüsch und schlugen unvermittelt auf das Trio ein. Als einer der drei jungen Männer zu Boden ging, traten ihn die Unbekannten in den Rücken. Nach der Tatausführung liefen die Täter in Richtung der Straße Klopping davon. Bei ihnen soll es sich um zwei, etwa 1,80 bis 1,90 Meter große Männer unbekannten Alters gehandelt haben. Beide trugen dunkle Winterjacken mit einem weißen Emblem auf der linken Brustseite, dunkle Schuhe und waren mit dunklen Tüchern maskiert. Einer der beiden trug eine dunkle Wollmütze.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus, Tel.(02561) 9260. (pl)

