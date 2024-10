Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Salzkotten-Thüle (ots)

(ah)Sonntag, 06.10.24, 01:37 Uhr, 33154 Salzkotten, Thüler Straße, Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen, Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 01:35 Uhr am Ortsausgang von Thüle auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Pkw. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Thüler Straße in Richtung Salzkotten. Dabei beabsichtigte er, einen vorausfahrenden Pkw zu überholen. Dessen 18-jähriger Fahrer wollte in diesem Augenblick mit seinem Audi jedoch nach links abbiegen und es kam zum Zusammenstoß. Der 30-jährige Fahrzeugführer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Auch der 18-jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 30 000 Euro. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 03.45 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell