Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Pressemitteilung - 26.07.2024 - Reichenau-Mittelzell Brennende Riedballen gelöscht Mehrstündiger Einsatz der Feuerwehr Reichenau

Bild-Infos

Download

Reichenau (ots)

In der Nacht zum Freitag, 26.07.2024, entdecken Passanten kurz nach Mitternacht im Ortsteil Reichenau-Mittelzell auf einem Gemüsefeld in Richtung Inntal ein Feuer und riefen die Feuerwehr zur Hilfe.

Um 00:19 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Konstanz die Freiwillige Feuerwehr Reichenau per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Die Feuerwehr wurde ab der Sparkasse im Ortskern eingewiesen. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten ca. 100 brennende Riedballen ausgemacht.

Wegen dem Ausmaßes des Einsatzes wurden durch eine zweite Alarmierung weitere Kräfte nachgeordert. Durch die Polizei wurde der Besitzer mit hinzugezogen. Er zog die Riedballen mit seinem Traktor mit Frontlader auseinander. Die Feuerwehr löschte die in Brand geratenen Ried-Strohballen mit ingesamt sechs C-Rohren mit Wasser ab. Im Verlauf des Einsatzes machte die Feuerwehr bei der weiteren Erkundung in ca. 150m Entfernung weitere qualmende, noch nicht in Brand geratene, Strohballen aus. Der Besitzer wurde darüber informiert, er stapelte die Riedballen auseinander und richtete eine Beregnung über der betroffenen Stellen ein. Er wurde außerdem darauf hingewiesen, auch über den schon abgelöschten Stellen ebenfalls eine Beregnung einzurichten, um ein Aufflammen zu verhindern.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau war unter Leitung von Stellv. Kommandant Alexander Peters mit 18 Feuerwehreinsatzkräften mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 mit Mannschaftstransportwagen im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 04:32 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell