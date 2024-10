POL-PB: Telefon-Betrüger wollen Kaution für angebliche schwere Unfälle

Paderborn (ots) - (mb) Ein jähes Ende mit strafrechtlichen Konsequenzen nahm am frühen Freitagmorgen die Flucht mit einer Enduro-Maschine vor einer Polizeikontrolle. Am Westerntor fiel einer Polizeistreife um 03.40 Uhr ein Motorradfahrer auf, an dessen Enduro kein Kennzeichen angebracht war. Als die Polizisten das Motorrad am Le-Mans-Wall stoppen wollten, gab der ...

mehr