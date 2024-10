Polizei Paderborn

POL-PB: Poller gerammt und im Parkhaus eingeklemmt

Paderborn (ots)

(mb) Am Donnerstagabend (03.10.2024) hat ein alkoholisierter Transit-Fahrer den automatischen Sperrpoller An der Alten Synagoge gerammt und den Transporter auf der Flucht im Parkhaus Liborigalerie zwischen Fahrbahn und Decke verkeilt.

Gegen 22.25 Uhr beobachteten mehrere Zeugen einen Ford Transit, der auf der Heiersstraße in Richtung Kasseler Straße fuhr. Kurz vor der Einmündung Im Bogen hielt der Transporter kurz. Dann beschleunigte der Fahrer stark und fuhr durch den für den Durchgangsverkehr gesperrten Straßenbereich in Höhe des Gerichtsgebäudes. Der Transit rammte den dort installierten automatischen Sperrpoller in der Straßenmitte und kam zum Stillstand. Ein Radfahrer, der fast von dem Transit umgefahren worden wäre, öffnete die Fahrertür des Transporters und sprach den Fahrer an. Dieser gab sofort wieder Gas, fuhr über den abgebrochenen Poller und flüchtete in Richtung Liboriberg. Weitere Unfallzeugen gaben an, das zwei Personen in dem Transporter saßen. Bei der Polizei gingen mehrere Anrufe wegen des Unfalls ein. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Kastenwagen wurde sofort eingeleitet.

Kurz nach dem Unfall am elektrischen Poller meldeten Zeugen einen verdächtigen Transporter in der Zufahrt zum Parkhaus Liborigalerie. Der Kastenwagen war offensichtlich zu hoch für die Einfahrt und hatte sich zwischen Decke und Boden verkeilt. Eine Streife war schnell vor Ort und konnte den mutmaßlichen Beifahrer noch an dem festsitzenden Ford Transit stellen. Laut Zeugen war der Fahrer bereits zu Fuß aus dem Parkhaus geflüchtet. Ein Polizeibeamter nahm die Verfolgung auf. Von einem Passanten "lieh" sich der Polizist ein Fahrrad aus und folgte dem Flüchtenden auf der Jesuitenmauer. Er informierte seine Kollegen über die Fluchtrichtung. An der Rosenstraße stoppten zwei Polizisten die Flucht des 21-Jährigen. Der junge Mann hatte den Transit-Schlüssel noch in der Tasche. Er stand unter Alkoholeinwirkung und musste mit zur Blutprobe. Gegen den 21-jährigen Briten läuft jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung, Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung und wegen zweifacher Fahrerflucht. Die Durchfahrt am Gericht musste wegen des Pollerschadens bis zur Reparatur auch für Busse gesperrt werden. Der eingeklemmte und erheblich beschädigte Ford Transit konnte in der Nacht nicht aus der Parkhauseinfahrt geborgen werden, da sonst weitere Schäden an Rolltor und Gebäude zu erwarten waren. Die Vorarbeiten dazu sollen am Freitag erfolgen. Den Schaden am Transit beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Eine Schätzung der Schadenshöhen am Poller sowie im Parkhaus liegen noch nicht vor.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell