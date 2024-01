Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw beschädigt

Bad Frankenhausen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro verursachten Unbekannte zwischen Sonnabend, 13 Uhr, und Sonntag, 11.15 Uhr, an einem Ford. Der oder die Täter zerkratzten beide Seiten des Fahrzeuges und zerstachen dessen Reifen. Der Pkw war zur Tatzeit in einem Hinterhof in der Klosterstraße abgestellt. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0011519

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell