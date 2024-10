POL-PB: Vorfahrtsunfall mit zwei verletzten Autofahrern

Paderborn-Elsen (ots) - (mh) Nach einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Straße "An der Brotkuhle" in Paderborn-Elsen hat die Polizei Paderborn in der Nacht zu Mittwoch, 02. Oktober, einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Eine Bewohnerin des Hauses hatte gegen 00:15 Uhr verdächtige Geräusche im Erdgeschoss wahrgenommen. Vom Balkon aus entdeckte sie eine dunkel gekleidete, etwa 1,80 Meter große ...

