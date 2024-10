Polizei Paderborn

POL-PB: Tatverdächtiger nach Einbruchsversuch festgenommen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Nach einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Straße "An der Brotkuhle" in Paderborn-Elsen hat die Polizei Paderborn in der Nacht zu Mittwoch, 02. Oktober, einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Eine Bewohnerin des Hauses hatte gegen 00:15 Uhr verdächtige Geräusche im Erdgeschoss wahrgenommen. Vom Balkon aus entdeckte sie eine dunkel gekleidete, etwa 1,80 Meter große Person mit blonden Haaren und kräftiger Statur, die sich an der Tür zum Wintergarten zu schaffen machte. Als die Frau die Person ansprach, flüchtete diese auf die Gesselner Straße. Die Hausbewohnerin alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass der Täter zunächst ein Gartentor beschädigt hatte, um auf das Grundstück zu gelangen. Bei der Fahndung im Nahbereich entdeckten die Polizisten einen alkoholisierten Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Da sich der 25-Jährige aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen.

