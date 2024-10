Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Beschleunigen in den Gegenverkehr geraten

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Bei einem Unfall hinter dem Kreisverkehr der B1 bei Paderborn-Elsen haben sich am Dienstagnachmittag, 01. Oktober, zwei Autofahrerinnen leichte Verletzungen zugezogen.

Eine 24-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit einem BMW von der A33 kommend in den Kreisverkehr mit der B1 eingefahren. Als sie auf die Bundesstraße in Richtung Paderborn-Marienloh auffahren wollte und beschleunigte, geriet sie auf der nassen Fahrbahn aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Der BMW drehte sich und rutschte in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Auto mit dem BMW einer 60-Jährigen.

Ein Rettungswagen brachte die 24-Jährige in ein Paderborner, ein weiterer Krankenwagen die 60-Jährige in ein Salzkottener Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B1 in Richtung Paderborn-Elsen für etwa eine Stunde gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell