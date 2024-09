POL-PB: 71-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Delbrück-Boke (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft am Landolinusplatz in Delbrück-Boke sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 27. September, 20.15 Uhr, und Samstag, 28. September, 06:30 Uhr, über die Eingangstür in das Geschäft ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flohen sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

