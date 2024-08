POL-DA: Südhessen: +++ AKTUELL +++ Notruf der Polizei Südhessen wieder erreichbar

Groß-Umstadt (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (15.8.) hatten es Kriminelle in der Krankenhausstraße auf Wertgegenstände abgesehen. Nach ersten Erkenntissen griffen fünf Männer den 37-Jährigen an. Während des Überfalls entwendeten die Angreifer das Handy und Bargeld des Mannes. Die Unbekannten flüchteten anschließend mit ihrer Beute unerkannt. Die ...

