Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Fünf Unbekannte erbeuten Handy und Bargeld

Die Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (15.8.) hatten es Kriminelle in der Krankenhausstraße auf Wertgegenstände abgesehen. Nach ersten Erkenntissen griffen fünf Männer den 37-Jährigen an. Während des Überfalls entwendeten die Angreifer das Handy und Bargeld des Mannes. Die Unbekannten flüchteten anschließend mit ihrer Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei (K 10) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die genauen Umstände des Vorfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Wer in der Nacht in der Krankenhausstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Angreifern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell