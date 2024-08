Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbruch in Firmengebäude

Lorsch (ots)

Ein gewerbliches Gebäude im Otto-Hahn-Ring geriet in der Nacht zum Donnerstag (15.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang und suchten in einem dort befindlichen Möbelgeschäft, einer Zahnarztpraxis sowie einer Werbeagentur nach Wertsachen. Die ungebetenen Besucher erbeuteten Geld, Technik und weitere, teils hochpreisige Gegenstände. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mehrere zehntausend Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

