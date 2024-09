POL-PB: Brand mehrerer Mülltonnen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Lippspringe (ots) - (md) Bereits am vergangenen Wochenende kam es zwischen Samstag, 21.09., 14.00 Uhr und Sonntag, 22.09., 18.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Lippspringe in der Waldstraße. Unbekannte verschafften sich über die Terassentür Zugang zu dem Gebäude, während des Bewohnerehepaar abwesend war. Der oder die Einbrecher stahlen Schmuck und Bargeld und flohen in unbekannte Richtung. Es ...

